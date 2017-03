Rapita in Toscana la cavalla erede di Varenne

-Redazione- Un ‘sequestro-lampo’ a scopo di estorsione, progetto vanificato dalla vasta eco mediatica che ha subito accompagnato l’accaduto: questa la pista principale seguita dagli investigatori al lavoro per fare luce sul furto di ‘Unicka‘ e ‘Vampire Dany‘, i due cavalli da trotto portati via nella notte dalla scuderia Wave di Santa Croce sull’Arno, in provincia di Pisa.

“Difficile ipotizzare un sequestro a scopo di compravendita o riproduzione. Impossibile pensare che cavalli così famosi possano essere rivenduti sul mercato clandestino”, dice il Maggiore dei carabinieri Giovanni Bartolacci, comandante del Reparto Operativo del Comando provinciale di Pisa.

I militari dell’Arma hanno già parlato con i proprietari della scuderia per cercare di individuare le ‘falle’ nel sistema di sicurezza che hanno permesso ai ladri, ancora ignoti, di portare a termine il furto. In particolare, i carabinieri di San Miniato e di Santa Croce sull’Arno stanno cercando di capire perché l’allarme non sia scattato, consentendo così ai malviventi di compiere il rapimento, quasi certamente su commissione. A denunciare il furto ai carabinieri di San Miniato Gianluca Lami, proprietario dell’allevamento a Staffoli.

“L’allarme – spiega il maggiore Bartolacci – si attiva con un unico codice, in possesso di diversi utenti della scuderia. Stiamo cercando di individuare chi ha disattivato il segnale l’ultima volta, senza poi ripristinarlo, lasciando così la scuderia incustodita”.

I due cavalli rapiti sono Unicka e Vampire Dany, campioni alle corse al trotto

. Unicka, considerata l’erede di Varenne, è la vincitrice del Derby Italiano 2016 di trotto a Roma e del Gran Premio Orsi Mangelli a Milano.

Unicka ha 4 anni e ha già 560.000 euro vinti in carriera. Vampire Dany è un puledro di 3 anni arrivato primo nel Gran Criterium. Entrambi i cavalli fanno parte della scuderia Wave..

Pur essendo una scuderia giovane nel nome, nata nel 2011, la Wave, con sede a Staffoli, nel comune di Santa Croce sull’Arno, ha delle radici profonde, come sottolinea il suo sito internet. La scuderia Wave è la trasformazione e l’evoluzione della storica Scuderia Villa Liana e come la precedente fa capo alla famiglia Lami.