Razzi in visita da Assad: selfie e sorrisi

-Redazione– Un selfie e grandi sorrisi per il senatore Antonio Razzi, che su Twitter pubblica le foto dell’incontro con Bashar al-Assad.

In veste di Segretario della Commissione Affari Esteri ed emigrazione, Razzi ha infatti incontrato a Damasco il presidente siriano.

Grande lo stupore degli utenti del social, che si sono lanciati in cinguettii di incoraggiamento, conditi come di consueto da tanta ironia: “Wow! Come si dirà – domanda ad esempio Pasquale – “fatti li caz.. tua” in siriano?”.