Roma, 49enne muore dopo schianto con cinghiale. E c’è chi dà la colpa alla Raggi

–Redazione– Un quarantanovenne è morto, venerdì notte, a Roma, dopo essersi schiantato in strada contro un cinghiale, mentre si trovava a bordo del suo scooter. L’uomo, trasportato all’ospedale Villa San Pietro, è deceduto per le gravi ferite riportate alla testa nella caduta.

L’incidente, si apprende, è avvenuto in via dell’Inviolatella Borghese, in zona Cassia. Non è la prima volta che i residenti segnalano la presenza di cinghiali nell’area.

La Coldiretti fa notare che “l’escalation dei danni, delle aggressioni e degli incidenti è il risultato della incontrollata proliferazione degli animali selvatici, con il numero dei cinghiali presenti in Italia che ha superato abbondantemente il milione: così la loro diffusione si estende dalle campagne alle città”.

Ma non per tutti è così: c’è anche chi si è fiondato subito contro la “sindaca” Virginia Raggi. E’ il caso, per esempio, della deputata Lorenza Bonaccorsi che, su Twitter, attacca: ““A Roma si può morire per attraversamento cinghiali: purtroppo è una notizia vera. Giunta Raggi assente: quando inizierà ad occuparsene?”. Anche il senatore dem lancia una frecciata avvelenata: “Morire nel 2017 nella Capitale perché si ha la sfortuna di trovare sulla propria strada un cinghiale è una cosa assurda – ha commentato– ma perché i cinghiali corrono liberi? Non sarà che cercano cibo in cassonetti stracolmi e non puliti in tempi rapidi?”.