Salvatore Borsellino: “Hanno ucciso il pm De Magistris come mio fratello” e il sindaco si commuove

-Redazione– “Dovete essere vicini al vostro sindaco. Quando era pm e gli hanno tolto le inchieste, è come se lo avessero ucciso. Luigi è un altro pm morto”.

Lo ha detto Salvatore Borsellino, fratello del giudice Paolo Borsellino, ucciso dalla mafia nella strage di via D’Amelio, da Napoli in occasione dell’intitolazione dell’aula magna dell’istituto “Paolo Borsellino”.

Parole che hanno fortemente commosso il sindaco Luigi de Magistris che non è riuscito a trattenere le lacrime.

“Sono qui per lottare per mio fratello, per la verità, per la giustizia perché la verità sulla morte di mio fratello non è ancora conosciuta”, ha detto ancora Salvatore Borsellino. E ha aggiunto che il fratello Paolo “è caduto come un soldato ma chi lo ha ucciso è arrivato alle spalle e non lo potrò piangere fino a quando non ci saranno verità e giustizia e quindi, forse, mai in questa vita”.

Avere un riconoscimento così alto dal fratello del giudice Paolo Borsellino – ha replicato de Magistris – mi ripaga di ogni sofferenza. Le sue parole sono una grande carica per portare avanti, oggi da sindaco con i napoletani e i meridionali, l’assalto finale contro le mafie”.