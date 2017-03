Scontri a Napoli. Salvini denuncia De Magistris

–Redazione– Il leader della Lega Nord vuole denunciare il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, in riferimento agli scontri avvenuti durante il comizio di Salvini nel capoluogo partenopeo.

Al suo arrivo al Palacongressi della Mostra d’Oltremare, a seguito delle varie polemiche, il leader leghista ha subito attaccato: “E’ scandaloso che un ex magistrato sfortunatamente sindaco, spero ancora per poco, si permetta di decidere chi può e chi non può venire a Napoli”. E a chi gli ha fatto presente che De Magistris non ha preso parte al corteo, Salvini ha risposto che a lui basta quello che il sindaco ha dichiarato nei giorni scorsi. «Quello che ha dichiarato in questi giorni – ha continuato – verrà portato in qualche tribunale dove, magari, qualche magistrato più equilibrato di lui deciderà se può insultare o no».

“De Magistris dovrebbe dimettersi invece mi accusa di essere un nazifascista. Lo porterò in tribunale. Il responsabile di quello che è successo oggi a Napoli è lui, amico dei centri sociali”, ha poi aggiunto.

“La prossima volta che vengo a Napoli la manifestazione la facciamo in piazza del Plebiscito, così vediamo”, ha proseguito. “Posso aver sbagliato in passato, ma non ho intenzione di sbagliare sul futuro, e il futuro dell’Italia è il rispetto delle diversità all’interno del Paese”.