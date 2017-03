Sgarbi: “Devolvo il mio vitalizio, 600 mila euro, al restauro del patrimonio artistico”

-Redazione– Appena due giorni fa, il suo intervento ai microfoni di ‘La Zanzara’, aveva sollevato un polverone di polemiche:

“Prendo 9mila euro di vitalizio al mese e me li merito” aveva affermato Vittorio Sgarbi, commentando la proposta del taglio dei vitalizi avanzata dal Movimento Cinque Stelle.

Ora però, il critico d’arte sembra pronto a fare un passo indietro e sul proprio profilo Facebook ha annunciato che intende destinare la somma maturata in dieci anni, circa 600mila euro, al restauro del patrimonio artistico.

“Ho deciso – ha annunciato Sgarbi – per evitare inutili polemiche, ed essendo fermamente convinto che il danaro non ci appartenga, e nel caso mio serva soltanto per il bene della Nazione e del patrimonio artistico, che le iniziative che portano il nome di rinascimento abbiamo da qui in avanti un contributo corrispondente al mio vitalizio. Da quando ho iniziato a prenderlo, possiamo partire dal 2007, sono passati 10 anni, si tratta quindi di 600mila euro“.

“Da questo momento tutto quello che ho incassato come vitalizio andrà per il restauro delle opere d’arte del rinascimento italiano – ha detto il critico – i restauri inizieranno subito e non si pensi che si tratti di una dichiarazione astratta. I restauri inizieranno con un capolavoro straordinario, un Santo di Donatello scoperto a Fabriano, di cui è già in corso il processo di analisi per il restauro. A quell’opera andranno i finanziamenti che io ho raccolto con il vitalizio. Quei soldi andranno tutti per i restauri del patrimonio artistico abbandonato o terremotato”.