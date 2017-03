Sicilia. Record di disabili e assegni di assistenza anche ai morti

-Redazione- La Sicilia ha il record di disabili gravissimi, ma da una prima verifica dei dati richiesta dal governatore Rosario Crocetta è emerso che i numeri sono gonfiati: assegni per l’assistenza sono stati dati anche ai morti.

In un anno sono stati erogati 464mila euro di aiuti, andati a 34 cooperative, ma i numeri erano anomali.

Gonfiati, secondo i sospetti in primis dello stesso governatore della Regione. Nel solo distretto di Misilmeri ci sono più disabili che in tutto il Piemonte. “Dentro quei numeri ci sono dei falsi”, aveva detto il 25 febbraio scorso Crocetta. “Si fa assistenza — aveva aggiunto — non ai disabili veri ma ai Comuni che fanno clientelismo”.

In questo modo si penalizza, per mancanza di fondi, i disabili veri. E’ quanto emerge dal rapporto che l’Asp di Palermo ha consegnato a Crocetta.

ll documento – secondo quanto riporta l’Ansa – è il frutto della verifica dei tabulati sul numero dei disabili gravissimi in possesso dell’assessorato regionale alla Famiglia. Nel Palermitano le anomalie maggiori si concentrano a Misilmeri e Partinico.

L’assistenza h24 spettava a 103 persone, non a 261 come accadeva in realtà. Alcuni di questi erano addirittura deceduti, ma la Regione continuava a pagare.

Accuse respinte al mittente dal sindaco di Misilmeri: “Non permetto da sindaco capofila di distretto a nessuno di offendere e d’infangare il lavoro che viene svolto all’interno dei nostri uffici e trovo gravi le affermazioni dell’Asp e del Presidente Crocetta in merito alla questione”, tuona il primo cittadino Rosalia Stadarelli”

La polemica è nata nelle scorse settimane dopo che “Le Iene” hanno raccontato la storia di Alessio e Gianluca Pellegrino, due ragazzi disabili gravi rimasti senza assistenza nonostante le promesse da parte della Regione. Dopo la messa in onda, l’assessore Gianluca Miccichè è andato a casa dei due ragazzi. Per scusarsi, ma anche per chiedere “aiuto” e farlo restare al suo posto. Una mossa che però ha portato a nuove polemiche e alle dimissioni dell’assessore.

A breve ci saranno nuove visite a domicilio per stabilire che assistenza dare ai portatori di handicap esclusi dall’elenco. Tutti i disabili beneficiari del contributo regionale, sia a Misilmeri che a Partinico – erano anche titolari dell’indennità di accompagnamento prevista dalla legge 104.