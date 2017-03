Sindaco choc: “Noi orgogliosamente razzisti, non vogliamo negri e rom”

–Redazione– La notizia è dell’ottobre scorso, ma ha ripreso, inspiegabilmente, a girare sul web, diventando ben presto virale, nonostante il tempo trascorso.

Il tutto è nato dalle dichiarazioni, rilasciate questo autunno, da Joe Formaggio, sindaco di Albettone (Vicenza) a La Zanzara. Interpellato sull’eventuale arrivo di profughi nella sua città, il primo cittadino si era detto “orgogliosamente razzista: «Immigrati? Se ce li mandano muriamo le case e le riempiamo di letame; siamo orgogliosamente razzisti».

«Non vogliamo negri e zingari, da noi rischiano la pelle – aveva aggiunto Formaggio, esponente di Fratelli d’Italia- Esportiamo cervelli e importiamo negri» che «sono meno intelligenti di noi, sono inferiori».

E riguardo la costruzione di un’eventuale moschea? Formaggio s’era detto subito pronto ad aprire “un grande allevamento di maiali”. Per poi continuare: «Se un prefetto manda i profughi qui ad Albettone le barricate di Gorino passeranno in secondo piano.Qui non vogliamo extracomunitari, negri e zingari. Hanno un quoziente intellettivo più basso: lo dimostra la storia. Abbiamo un poligono di tiro, il più alto numero di porto d’armi di tutta la regione Veneto. E non vogliamo nessuno che venga a rompere. Da noi rischiano la pelle»