Siria: fallisce la diplomazia, arrivano i caccia

Iran e Hezbollah corrono alle armi, Israele attacca

–Monica Mistretta-L’esercito israeliano ha confermato quanto già circolava su alcuni media siriani e libanesi: lunedì 20 marzo un drone israeliano Skylark è stato abbattuto in Siria, nella provincia di Quneitra. È l’epilogo di una serie di incidenti tra Siria e Israele avvenuti nel giro di pochi giorni.

L’ultimo, probabilmente legato all’abbattimento del drone, si era verificato tra il 18 e il 19 marzo a Quneitra, nel Golan siriano, al confine con le alture occupate da Israele nel 1967. Secondo quanto racconta la stampa locale, un drone israeliano colpisce l’auto sulla quale viaggia un miliziano, uccidendolo. Poco dopo la Forza Nazionale di Difesa, una milizia finanziata e addestrata direttamente dal governo siriano, dichiara che l’uomo ucciso apparteneva alla sua organizzazione. Si chiamava Yasser Hussien Assayed. Stando ad alcuni siti dell’opposizione siriana, era un alto ufficiale del sistema di difesa aereo dell’esercito di Assad. Nelle ore successive all’attacco l’esercito israeliano non rilascia alcuna dichiarazione in merito: non smentisce, non conferma. Ma in Medio Oriente intanto si parla di altro: sono passati solo due giorni da un altro attacco israeliano in Siria, un attacco nel quale è stato coinvolto proprio il sistema di difesa aereo siriano.

Venerdì 17 marzo alle 2.30 del mattino l’aviazione israeliana colpisce alcuni obiettivi in Siria: secondo l’esercito siriano l’attacco sarebbe avvenuto nei pressi di Palmyra, a nord est di Damasco. Qualche giornale arabo sostiene che i caccia avrebbero colpito un convoglio di camion carico di armi vicino al confine libanese, nei pressi della città di Baalbek. Questa volta l’esercito israeliano conferma l’operazione. Anche perché in quei minuti succede di tutto: l’esercito siriano risponde lanciando missili contro i caccia israeliani. I missili passano sulla Giordania e proseguono in direzione di Gerusalemme. Nella Valle del Giordano alle 2:43, prima dell’alba, suonano le sirene di allarme. Due missili raggiungono terra senza creare danni. Il sistema anti-missilistico Arrow ne abbatte un terzo: è la prima volta che Israele lo utilizza. Il sistema è progettato per colpire missili balistici, per intenderci quelli che compiono una traiettoria suborbitale entrando nello spazio. Ma in questo caso Arrow entra in funzione per abbattere missili terra aria, gli obsoleti SAM in dotazione all’esercito siriano: non è chiaro perché. Alcuni frammenti del missile Arrow cadono nel nord della Giordania, nei pressi di Irbid, senza fare vittime. Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, dichiara immediatamente che l’obiettivo dell’attacco era un carico d’armi destinato alla milizia libanese Hezbollah.

Non è difficile crederlo: da Palmyra passa la strada che attraversa orizzontalmente la Siria e porta al confine con il Libano proprio nella città di Qusayr dove nei primi mesi del 2016 immagini satellitari hanno rivelato che Hezbollah sta stivando razzi Katyusha provenienti dall’arsenale siriano e missili a lunga gittata di fabbricazione iraniana.

Meno di 24 ore dopo l’attacco israeliano in Siria, la Russia convoca l’ambasciatore israeliano a Mosca, Gary Koren, chiedendo chiarimenti. Secondo il canale televisivo israeliano Channel 2, Mosca avrebbe avuto timore perché l’operazione israeliana ha colpito aree in cui è presente l’esercito russo. Dieci giorni prima, il 9 marzo, Netanyahu si era incontrato con il presidente Vladimir Putin a Mosca: non erano trapelate informazioni sui temi trattati nel corso del colloquio, ma è lecito pensare che l’Iran e le sue milizie, Hezbollah compresa, siano state al centro delle discussioni. Non a caso il giorno dopo la visita di Netanyahu, a Mosca era arrivato un altro antoagonista dell’Iran: il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Il 7 marzo si era appena conclusa una riunione tra i capi degli eserciti russo, americano e turco ad Antalya, in Turchia, per coordinare le operazioni in Siria. Un fermento di colloqui e accordi che coinvolgeva Mosca ma nel quale spiccava l’assenza di uno dei principali protagonisti della guerra siriana: l’Iran.

L’11 marzo il sito ‘Iran Diplomacy’, vicino al ministero degli Esteri iraniano, accusava il colpo e commentava: “il ruolo dell’Iran è in via di eliminazione nell’arena degli sviluppi siriani”. Non è stato da meno il leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah, che all’indomani dell’attacco israeliano in Siria ha dichiarato: “Netanyahu è andato a sposarsi con Putin”, riferendosi alla recente visita del primo ministro israeliano a Mosca. È chiaro che l’Iran e Hezbollah adesso si sentono isolati e, soprattutto, abbandonati dall’alleato russo.

Con i nuovi accordi tra Russia, Stati Uniti e Turchia, lo spazio per le manovre militari iraniane in Siria si restringe. L’Iran sa che occorre accelerare i tempi per completare i propri progetti: basi militari in Siria a disposizione di Hezbollah in vista di un futuro attacco a Israele e, probabilmente, una zona militare iraniana sul Mediterraneo presso il porto di Latakia. È probabile che l’Iran in questi giorni acceleri le proprie operazioni in Siria finché ha a disposizione uno spazio di manovra: non sa quanto può contare ancora sull’appoggio incondizionato russo. Ed è certo che Israele farà di tutto perché Iran e Hezbollah ottengano il meno possibile: dove non arriverà la diplomazia, scenderanno i caccia.

In Siria la situazione è tesissima. Tutti sanno che una nuova guerra tra Libano e Israele è inevitabile. Si preparano e aspettano la scintilla che la farà scoppiare. L’Iran ha tutto l’interesse che questa scintilla si accenda prima che il coordinamento tra russi, americani e turchi blocchi le strade di accesso per le sue operazioni in Siria. Ogni occasione è buona.