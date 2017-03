Storie omosessuali sul piccolo schermo

Gay e lesbiche nei telefilm d’oltre oceano

-Elena Romanello – In Italia abbiamo assistito di recente all’indignazione del parlamentare Maurizio Lupi per una scena lesbica nella fiction I bastardi di Pizzofalcone, senza contare gli attacchi continui dei vari Adinolfi e soci contro quella che loro chiamano propaganda omosessuale.

In realtà, le storie gay sono diventate nelle serie tv non una questione di moda o di propaganda, ma un racconto di una realtà sempre più sfaccettata, con desiderio di indagare e sul passato e sul presente di una fetta della popolazione occidentale e non solo.

Sul canale ABC è appena andata in onda When we rise, miniserie in sei episodi ideata da Dustin Lance Black e diretta tra gli altri da Gus Van Sant, che racconta il movimento per i diriti civili degli omosessuali, dai fatti di Stonewall del 1969 ai giorni nostri. Tra gli interpreti Guy Pearce, Whoopy Goldberg, Mary Louise Parker e Rachel Griffiths, per una vicenda che è stata molto apprezzata e che è basata su fatti realmente accaduti.

Sulla HBO è andata in onda la serie Looking, non un grande successo commerciale ma molto amato dalla critica, incentrata sulla vita di un gruppo di omosessuali nella San Francisco di oggi giunta anche in Italia su Sky Atlantic.

In Gran Bretagna Russell T. Davies ha ideato le tre serie Cucumber, Banana e Tofu, che hanno parlato di storie di vita di gay inglesi oggi, senza tabù sessuali ma raccontando vicende a tutto tondo: la prima vede una coppia di uomini di mezz’età che si confronta con la non voglia di sposarsi di uno dei due, la seconda racconta i giovani omosessuali e lesbiche di Manchester, mentre la terza si presenta come una raccolta di interviste di persone reali sull’omosessualità negli ultimi decenni.

Di nuovo negli Stati Uniti si segnala Transparent, serie tv ideata da Jill Soloway, prodotta da Amazon studios, storia di una famiglia di Los Angeles dove il padre si rivela essere un transessuale, premiata agli Emmy e ai Golden Globes.

Il tutto senza contare i personaggi omosessuali che ci sono ormai come comprimari e non solo in varie serie, da Orange is the new black a Once upon a time, dove si è formata l’inedita coppia Mulan e Dorothy de Il mago di Oz.

Del resto, il compito delle serie tv e di tutte le narrazioni di oggi è raccontare la realtà, tra gioie e dolori, vite presenti, passate e future, e anche se magari c’è chi continua ad obiettare l’omosessualità fa parte delle vite delle persone.