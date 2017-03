Texas. Lotta all’aborto: i medici potranno mentire alle donne incinte

–Redazione– Il senato del Texas ha approvato un disegno di legge che autorizzerebbe i dottori a mentire a una paziente incinta.

Si tratta del Bill 25, che ora, per entrare in vigore, dovrà esser approvato anche dalla House of Rapresentatives del Texas. Esso impedisce di citare in giudizio il servizio sanitario qualora il bambino nasca con delle disabilità previste e appurate dai medici. Di fatto, sdogana la menzogna da parte dei sanitari, che potranno tacere eventuali problemi del feto ai genitori.

“È inaccettabile che i dottori vengano penalizzati per aver accolto la sacralità della vita umana” ha spiegato, al riguardo, il senatore repubblicano Brandon Creighton, tra i sostenitori del disegno di legge.

Si tratta, ovviamente, di un nuovo colpo al diritto d’aborto; già pochi giorni fa, è stato approvato il Bill 415, una legge che vieta la dilatazione e l’evacuazione, procedure utilizzate per abortire nel secondo trimestre della gravidanza.