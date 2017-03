Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands, il nuovo open world di casa Ubisoft

–Maurizio Di Gioia– Il cartello conosciuto con il nome di Santa Blanca gestisce un gigantesco traffico di droga che dalla Bolivia viene indirizzato al Messico e da qui smistato verso i mercati di Stati Uniti e Canada. L’organizzazione criminale è tanto ricca e potente da influenzare la politica nazionale e le forze dell’ordine locali al punto da poter quasi essere considerata un narco-stato.

A seguito dell’omicidio di un agente infiltrato tra le fila nemiche, il corpo speciale dei Ghost è chiamato a entrare in scena per smantellare il Santa Blanca: per farlo dovrà prima eliminare i singoli luogotenenti e infine il capo supremo, il jefe che ha creato questo impero.

Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands è il nuovo open world di casa Ubisoft che si evidenzia per la mappa di dimensioni notevoli -caratteristica a cui la multinazionale francese ci aveva già abituato con gli ultimi Far Cry-, con una libertà di movimento assoluta -limitata unicamente dal livello di difficoltà che distingue le varie regioni- nonché dal fatto che ad accompagnare il protagonista ci sono altri tre soldati che all’occorrenza potrebbero essere gestiti da altrettanti giocatori, dando vita a un cooperativo avvincente.

Alle missioni principali, che portano avanti la trama del gioco, si affiancano una notevole quantità di quest secondarie, utili a raccogliere maggiori informazioni sul cartello oppure a incrementare le abilità. Il tutto dà vita a una ampia e vasta esperienza ludica capace di intrattenere per decine e decine di ore gli appassionati.

In Wildlands l’intelligenza artificiale è ben gestita. Gli avversari sfrutteranno diverse tecniche per avere la meglio sui Ghost, a partire dall’accerchiamento fino all’avanzata che sfrutta punti di riparo. Anche i compagni di squadra mostrano una certa accortezza tattica, soprattutto quando devono rianimare il protagonista colpito a morte: in questo caso prima di un intervento salva-vita cercheranno di ripulire l’area per non finire a loro volta sotto il letale fuoco nemico.

In termini di grafica, Wildlands offre personaggi non troppo sviluppati, con una personalizzazione del protagonista che è limitata nelle scelte; dall’altra però dà vita a paesaggi mozzafiato incredibili e stupefacenti, capaci di incantare e di spingere il giocatore a una fase esplorativa fine solamente a ritrovare un punto d’osservazione particolarmente affascinante.

Il reparto sonoro offre degli effetti buoni e convincenti, ma una nota di merito se la guadagna il doppiaggio italiano che non solo è ben fatto ma anche di ottima fattura, proponendo una versione nostrana che non sminuisce affatto di fronte all’originale.

Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands è un titolo che riserva molte sorprese e che va gustato dall’inizio alla fine lasciando al giocatore stesso la possibilità di scoprire le molte caratteristiche che lo contraddistinguono -a partire dalla versione multigiocatore- mettendo in campo tutta una serie di elementi che lo rendono un titolo tripla A.

Titolo: Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands

Distributore: Ubisoft