Torino. Accoglienza Rom: sequestrati 400 mila euro, indagato per truffa Michele Curto

-Redazione– Nuove accuse e sequestri per quasi 400mila euro riaprono il caso giudiziario che un anno fa portò alla luce lo scandalo del business dell’accoglienza dei rom a Torino.

Coinvolte alcune delle più note cooperative come la Valdocco e Terra del fuoco, l’indagine del pm Andrea Padalino si arricchisce ora di nuovi particolari e arriva a coinvolgere anche i politici.

Nell’elenco degli indagati è stato iscritto, infatti, con l’accusa di truffa l’ex consigliere comunale di Sel, Michele Curto, per il quale il gip Potito Giorgio ha disposto il sequestro di 13.489 euro per rimborsi gonfiati corrisposti dal Comune all’azienda che lo aveva assunto, forse addirittura in maniera fittizia.

Ma è solo uno strascico quello nel quale risulta coinvolto Curto, una costola dell’indagine principale emersa con le intercettazioni e i sequestri di documenti. Il caso più corposo resta quello della falsificazione degli atti da parte delle cooperative per aggiudicarsi la gara aggiudicata con il metodo dell’offerta economica più vantaggiosa per lo sgombero dei campi rom di Lungo Stura Lazio e di via Germagnano e della messa in sicurezza del campo di corso Tazzoli.

Valore complessivo dell’appalto, 4 milioni 370mila euro, suddivisi in tre lotti. Undici gli indagati tra cui i presidenti della cooperativa Animazione Valdocco e “Terra del Fuoco”, Paolo Petrucci e Oliviero Alotto.



Indagato con loro anche Giorgio Molino, proprietario di più di un migliaio di appartamenti a Torino. Il raggruppamento temporaneo d’impresa guidato dalla cooperativa cattolica ha, secondo l’accusa, falsificato i documenti di gara dichiarando di avere una serie di case e terreni disponibili per collocare le famiglie rom sgomberate dai campi. In realtà questi spazi erano di proprietà di terzi che non avevano alcuna intenzione di affidarli per questo scopo.

Il vero destinatario delle famiglie era un complesso in corso Vigevano di proprietà di Molino, che però non poteva figurare come affittuario presso il Comune per i suoi numerosi precedenti.