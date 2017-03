Torino. Bloccano un’ambulanza in servizio perché contromano

–Redazione– Due attivisti per la “legalità” hanno bloccato un’ambulanza, che viaggiava a sirene spiegate, perché contromano.

E’ quanto riporta il quotidiano La Stampa, spiegando l'”impresa” di Paolo e Claudio, due uomini che, il 20 marzo scorso, hanno deciso di creare un posto di blocco contro un’ambulanza che trasportava un ferito grave, a Beinasco, alle porte di Torino. Non paghi, i due hanno pubblicato la documentazione della loro impresa -corredata da foto- sul gruppo Facebook Torino Sostenibile.

“Al grido di “vergogna, vergogna” li abbiamo fatti tornare indietro in retromarcia”, avevano spiegato nel post, poi cancellato. “L’ambulanza entra in contromano senza nessun motivo e avanza decisa. Meno male che sono volontari che aiutano i cittadini nel momento del bisogno, ma almeno quando girano a vuoto non mandino le persone all’ospedale per colpa loro”.

Peccato che, appunto, all’interno si trovasse un uomo con un’emorragia interna, poi operato d’urgenza. Ma a nulla erano valse le spiegazioni dell’operatore del 118: a fronte del “posto di blocco” improvvisato, il mezzo è dovuto tornare indietro, perdendo almeno una ventina minuti nel traffico. Inoltre, uno dei due “difensori” del Codice della Strada, ha anche trattenuto il conducente per chiedergli le generalità.

Ora, la Croce Rossa ha sporto denuncia: “Ritengo doveroso tutelare la mia associazione da eventuali azioni legali che potrebbero essere intraprese in seguito a un possibile aggravamento del paziente trasportato – ha spiegato Davide Castelli, presidente della Cri di Beinasco -. Ma voglio soprattutto difendere il mio personale che lavora ogni giorno.”