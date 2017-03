Torino. Creata una linea di scarpe da 30 mila euro

–Redazione- Oro 24 carati, 8 mesi di lavorazione, 230 grammi di peso per ogni modello, design moderno declinato in due collezioni, una pensata per la donna e l’altra per l’uomo con mocassini, sandali e tacchi a spillo.

Nome in codice, ‘Gold’. Sono questi i numeri delle prime scarpe in oro 24 carati realizzate dall’artigiano italiano Antonio Vietri, designer di A&V Fashion, un’azienda che fa base a Torino.

Realizzate su misura, le scarpe hanno un costo che oscilla tra 25mila euro per la collezione uomo e 30mila per la linea donna. Prezzi non adatti a tutte le tasche, certo, ma pensate per una clientela extralusso, che può decidere di personalizzarle – scrive ‘Metro Belgique’ – anche con perle e diamanti.

“Si tratta delle prime scarpe al mondo in oro 24 carati” ha spiegato il designer, presentando la collezione, che è nata lo scorso anno “dopo 8 mesi di studi e tentativi”.

“La particolarità di queste scarpe – ha detto Vietri – è che l’oro non è dipinto o applicato ma è parte integrante della scarpa stessa“. Una delle difficoltà maggiori nel realizzare il modello, ha raccontato, è stata “trovare il giusto equilibrio tra la resistenza dell’oro e la flessibilità della scarpa. Se la scarpa è troppo leggera l’oro si piega. Al contrario, se è troppo pesante, fa male”.