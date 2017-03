Torino. I Cinquestelle in ritiro con la psicologa

-Redazione– Mentre l’ex presidente del consiglio Matteo Renzi cerca di far ripartire il Partito democratico dal Lingotto di Torino, più sobria è la risposta dell’amministrazione Cinquestelle della città.

I pentastellati piemontesi hanno infatti deciso di allontanarsi dal traffico cittadino per una due giorni di team building. L’amministrazione gestita da Chiara Appendino si è rifugiata ad Angrogna, in Val Pellice, per creare il gruppo, imparare a fare lavoro di squadra, a gestire i conflitti, lo stress, senza perdere la calma, anzi, guadagnando efficienza e coesione.

A differenza del primo ritiro pentastellato, nel weekend appena trascorso non erano presenti il sindaco e gli assessori. Solo i consiglieri comunali. E non tutti. Ma c’è un’altra differenza ancora con l’incontro a Forno di Coazze avvenuto nel luglio scorso, con l’elezione appena avvenuta e le linee programmatiche da decidere. Invitate ad Angrogna due persone estranee all’amministrazione torinese: una psicologa e una formatrice.

“Siamo 24, siamo tanti”, spiega a La Stampa il capogruppo in Comune Alberto Unia. “Le dinamiche di un gruppo così ampio sono particolari e c’è da dire che questi primi mesi sono stati duri, faticosi. Abbiamo dovuto affrontare e gestire situazioni molto difficili, sentivamo il bisogno di allontanarci un po’ dalla città, stare insieme e ricaricare le pile”. Alla fine del weekend i consiglieri sembrano essersi accordarti per rendere questi ritiri una prassi, da farsi una volta tanto per rafforzare il gruppo. “Sicuramente lo ripeteremo”, conferma Unia.