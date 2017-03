Torino. Sesso orale per pubblicizzare una festa in discoteca

-Redazione– Fa discutere la locandina che, da qualche giorno, gira su Facebook per pubblicizzare una festa in discoteca rivolta a studenti universitari che ritrae un giovane con occhiali in stile ‘nerd’ e una ragazza piegata davanti a lui.

A denunciare il fatto e a prendere posizione i giovani democratici del Piemonte che, in una nota, sottolineano “il messaggio veicolato da questa foto non è in alcun modo divertente né idoneo ad una festa studentesca, non per l’atto in sé, ma per il concetto di ‘preda sessuale’ che comunica”.

“Noi crediamo in una sessualità libera, volontaria e sincera, dove nessuno sia un #trofeo da esibire, ma dove sia riconosciuta e rispettata la dignità, la parità e la libertà di scelta delle persone – proseguono – per questo ci rivolgiamo agli organizzatori della festa chiedendone il ritiro immediato perché, per pubblicizzare una serata, non c’è nessun bisogno di ricorrere a questi messaggi sessisti che strumentalizzano disgustosamente il corpo della donna”.