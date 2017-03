Trans senza permesso di soggiorno detenuta nel reparto maschile del Cie di Brindisi

-Redazione– “Lei è Adriana, dal 21 Febbraio è trattenuta al CIE di Brindisi nel reparto maschile“.

A raccontare la storia con un post su Facebook è il Movimento Identità Transessuale (MIT) che spiega come, nonostante sia in Italia da 17 anni, abbia perso il lavoro, quindi, da tre anni il permesso di soggiorno e sia finita nel Centro di identificazione ed espulsione.

“Adriana da 8 giorni ha iniziato uno sciopero della fame per essere trasferita in un reparto femminile – denunciano -. Non sfugge, come una donna trans trattenuta fra centinaia di uomini sia in costante pericolo”.

Adriana, spiegano, è riuscita a contattare il MIT e ci chiede di aiutarla nella sua legittima richiesta di essere trasferita in un reparto femminile, al riparo da discriminazioni e violenze.

“Per questo motivo – concludono – chiediamo che venga immediatamente trasferita in un reparto femminile, annunciando che se ciò non avverrà ci mobiliteremo come trans e attivisti per la sua incolumità”.