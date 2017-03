Trento. Due bambini trovati morti in casa dalla madre

-Redazione– Agghiacciante tragedia nel quartiere delle Albere a Trento, dove due bambini in tenera età sono stati trovati senza vita all’interno di un appartamento di un edificio residenziale in via della Costituzione.

E’ stata la madre dei due piccoli a trovare i corpi dei figli e a lanciare l’allarme alle forze dell’ordine. In questo momento la polizia sta sentendo la testimonianza della donna con il magistrato di turno.

All’interno dell’appartamento, mentre viene raccolta la ricostruzione della madre, la polizia scientifica sta procedendo con una serie di accertamenti.

Ancora non sono state diffuse informazioni sulle cause della morte dei due bimbi, ma gli inquirenti escluderebbero che si tratti di morte naturale, e sulla situazione trovata dalle forze dell’ordine all’interno dell’abitazione.