Tutti contro Erdogan

-Monica Mistretta– In Siria può accadere che una città passi a un esercito nemico senza spargimento di sangue, per puro calcolo politico.

È successo a Manbij, città siriana a ovest di Raqqa: i curdi delle Forze Democratiche siriane hanno lasciato le loro posizioni cedendole all’esercito di Assad, formalmente nemico. Pochi giorni prima, il 23 febbraio l’esercito turco entrava ad Al Bab liberandola dall’Isis e il presidenteTayyip Erdogan dichiarava che Manbij, a circa 100 chilometri a sud di Al Bab, sarebbe stato il prossimo passo.

Il passo adesso non si farà.

Al quotidiano filo-governativo Daily Sabah il primo ministro turco Binali Yıldırım si è affrettato a dichiarare che l’entrata del regime siriano a Manbij e il ritiro dei curdi sono una buona notizia per la Turchia.

In realtà, è chiaro che adesso muoversi da Al Bab e raggiungere Raqqa, la roccaforte dell’Isis, è sempre più difficile per i turchi. Da Al Bab a Raqqa ci si arriva passando da tre città: una è Manbij, in mano ai siriani, alleati dei russi, le altre due sono Kobane e Tell Abyad, controllate dai curdi con il sostegno degli Stati Uniti.

Qualunque scelta facciano i turchi per arrivare a Raqqa, è chiaro che dovrebbero vedersela non solo con gli americani, ma anche con i russi. I curdi, lasciata la città di Manbij, il 6 marzo con il supporto aereo degli Stati Uniti hanno tagliato la linea di rifornimenti dell’Isis che univa Raqqa alla provincia di Deir Ezzor e ai suoi giacimenti di petrolio.

Pochi giorni fa il comandante delle forze americane in Iraq, il generale Stephen Townsend, pur senza scendere nei dettagli, non ha lasciato adito a dubbi: combattenti curdi parteciperanno alla liberazione di Raqqa dall’Isis. Erdogan, che ha fatto di tutto per scongiurare questa possibilità, il 9 marzo sarà in visita a Mosca per incontrare il presidente russo Vladimir Putin.

Per ora, i turchi restano ad Al Bab.

Erdogan non è l’unico ad aver tenuto in piedi alleanze complesse, a volte contraddittorie, bilanciandosi tra Russia e Stati Uniti a seconda delle necessità sul campo. In questi anni di guerra civile lo hanno fatto anche i i curdi del Partito dell’Unione democratica che oggi accettano di stringere accordi con l’esercito siriano di Assad, avanzano protetti dall’aviazione statunitense e sembrano avere un buon canale di dialogo con Putin. Il 27 gennaio a Mosca il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha presentato di fronte a ufficiali del Partito dell’Unione democratica la bozza della futura costituzione siriana prospettando l’autonomia delle regioni curde. Una vittoria politica. Gli americani, nel frattempo, faranno arrivare i curdi a Raqqa.

Non è un momento facile per Erdogan nemmeno sul fronte interno. Il 28 febbraio si è aperto nei pressi di Ankara il più grande dei processi sul golpe del 15 luglio: nessuno degli imputati ha ammesso di essere affiliato all’organizzazione di Fetullah Gulen, il predicatore e politologo turco in esilio negli Stati Uniti che Erdogan accusa di essere il mandante del fallito colpo di Stato.

Dopo decine di migliaia di arresti la situazione è così confusa che, come ha riportato il quotidiano online ‘Al Monitor’, il giudice di uno dei processi, Murat Inam, ha finito per diventare lui stesso imputato in un altro processo con l’accusa di affiliazione all’organizzazione di Gulen.

Intanto, si avvicina la data del 16 aprile, quella in cui i turchi saranno chiamati alle urne per decidere con un referendum popolare diversi cambiamenti al sistema di potere nel Paese.

Se dovesse vincere il si, il presidente della repubblica potrà proporre la sospensione o la limitazione di diritti civili e libertà fondamentali. In Turchia non sono in pochi a chiedersi cosa cambierebbe nei fatti rispetto a quanto si è già visto dal giorno del fallito golpe.

Lo stato di emergenza è ancora in vigore. Erdogan continua a sentirsi accerchiato: non si fida degli americani che non hanno accettato di estradare Gulen, non può contare sui russi che stringono patti con i curdi e sa che in Turchia, quando la situazione si fa tesa, il golpe è dietro l’angolo.