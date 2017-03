Vaccini, il senatore Pepe: “Non vacciniamo i bambini e mettiamoli con chi ha già il morbillo”

–Redazione– Che fosse un antivaccinista, lo si era capito già qualche mese fa, quando aveva cercato di convincere le sedi istituzionali a proiettare il film “Vaxxed”. Ora, però, il senatore di Gal, ex M5s, Bartolomeo Pepe, ci ricasca e lancia la sua “soluzione” al problema del morbillo, in continuo aumento.

“Piuttosto che vaccinare 30 bimbi – ha scritto Pepe sul proprio account Twitter, facendo riferimento all’allarme del ministero della Salute- si potrebbero mettere 29 bimbi in classe col primo che prende il morbillo, o #ètroppogratis?”.

La sua idea è subito stata rilanciata sui social, scatenando non poche polemiche, mentre, nel frattempo, utenti criticavano Pepe per l’affermazione. “Lei diffonde informazioni pericolose e potenzialmente letali. Si vergogni”, scrive qualcuno. “Possiamo dire che dovrebbe dimettersi e non dare fiato alla bocca – ha commentato un altro – o non #ètroppogratis?”. Infine, nella diatribe è intervenuto anche il virologo Roberto Burioni, ironico: “Ottima idea, potremmo risolvere nello stesso modo il problema di ebola”.