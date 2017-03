Vittorio Sgarbi: “Prendo 9 mila euro al mese di vitalizio e li merito tutti”

-Redazione- “Meglio il vitalizio a uno che ha un minimo di capacità dimostrabile che non a loro”.

Vittorio Sgarbi Vs il M5S e il taglio dei vitalizi. L’ex sindaco, intervenendo ai microfoni de ‘La Zanzara’, si è infatti scagliato contro i grillini e ha detto la sua sul diritto alla pensione per i parlamentari.

“Hai notato che nessuno di questi qua ha mai avuto un lavoro? Hanno avuto il culo di prendere il lavoro grazie ai voti di Grillo“, ha sottolineato il critico d’arte, che ha aggiunto: “I miei 9 mila euro? Sono ben felice, me li merito anche. Io ho fatto ben più di qualunque altro di loro. Il vitalizio va ai miei figli, sono felice che vada lì, ma non è che me lo sono dato da solo: le norme hanno stabilito che c’era e ho fatto 25 anni di Parlamento, quindi…”.