Vuole curare un eczema e si inietta curcuma: morta

–Redazione– Jade Erick, 30enne californiana, voleva curare un eczema in modo naturale, senza ricorrere a farmaci.

Così, si è rivolta a un naturopata di San Diego che, per curarla, le ha iniettato della curcuma, la spezia. La donna è morta poco dopo, per un attacco cardiaco causato da una reazione avversa alla soluzione a base somministrata per via endovenosa.

La curcuma, secondo la medicina alternativa, sarebbe in grado di ridurre le infiammazioni e, a detta dei naturopati, avrebbe anche effetti anti-cancro. La medicina tradizionale è chiaramente molto critica rispetto a tali tesi, ritenendo la naturopatia priva di riscontri scientifici.