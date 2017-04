Adinolfi omofobo e sessista: “Macron? Un omosessuale con una moglie che potrebbe essere sua madre”

-Redazione- Mario Adinolfi attacca Emmanuel Macron accusandolo utilizzare la moglie Brigittecome copertura per nascondere una presunta omosessualità inserita in una logica di “lobbismo gay“.

L’inopportuna sortita contro il candidato favorito al ballottaggio del prossimo 7 maggio arriva all’indomani del primo turno delle elezioni presidenziali francesi ed arriva via Facebook.

Dal proprio profilo personale, il leader del Popolo della famiglia ed ex parlamentare Pd se la prende con l’esponente centrista attaccandolo per la sua relazione – definita “oggettivamente innaturale” – con la moglie Brigitte.

Nel mirino di Adinolfi c’è la differenza di età fra i due, che è di 24 anni: monsieur Macron ne ha 39, la sua signora 64.

“Mia madre mi ha partorito quando aveva 24 anni – scrive l’esponente ultra-cattolico – Ecco, se scegli per moglie una che può essere tua madre non stai bene, è oggettivamente qualcosa di innaturale. Sarebbe innaturale un 64enne che sta con una 39enne? Lo sarebbe meno, al netto di ogni luogocomunismo politicamente corretto, la natura spiega facilmente il perché.”

Quindi, l’affondo sulla presunta omosessualità di Macron: “In Francia si insiste molto su Brigitte come copertura di un’omosessualità di Macron non ostentata ma inserita in una logica di lobbismo gay. Forse non è rilevante. Ma che in Francia si passi dalla Premiére Dame ad una sorta di Premiére Mum non è solo una nota a margine di costume.”