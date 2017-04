Alitalia a un passo dal fallimento

-Redazione– Al via il referendum Alitalia.

Il pre-accordo sottoscritto da azienda e sindacati nella notte del 14 aprile scorso passa oggi all’esame dei 12.500 lavoratori con una consultazione referendaria. I seggi si sono aperti questa mattina alle ore 6 e si chiuderanno alle ore 24 del 24 aprile. I seggi sono complessivamente 7: 5 a Fiumicino, 1 a Malpensa e 1 a Milano-Linate. Durante la consultazione verrà chiesto ai lavoratori se condividono o meno il verbale di confronto sottoscritto al ministero dello Sviluppo economico.

Tale verbale prevede una serie di misure: riduzione degli esuberi del personale a tempo indeterminato, che scendono dalle iniziali 1338 a 980 unità; ricorso alla cigs entro maggio 2017 per due anni, taglio al costo del lavoro dal 30 all’8%, superamento dei progetti di esternalizzazione delle aree manutentive; attivazione di programmi di politiche attive del lavoro, con riqualificazione e formazione del personale, misure di incentivazione all’esodo, miglioramenti di produttività ed efficienza, con un rinvio in azienda per la definizione entro il prossimo mese.

Alla consultazione non è previsto il raggiungimento del quorum.

In caso di esito positivo, verrà sottoscritto tra azienda e sindacati un “accordo coerente” con il verbale. Al contrario, “se il referendum dovesse dare un esito negativo”, ha spiegato il ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, “quello che deve essere chiaro a tutti è che si va verso il rischio concretissimo di una liquidazione della compagnia“.