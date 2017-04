Amianto, un pericolo ancora da smaltire in Italia

L’amianto per anni è stato considerato, per la sua notevole resistenza, un ottimo materiale economico per l’edilizia grazie anche alla sua proprietà di legare in modo facile con materiali da costruzione come calce, gesso e cemento.

Ha molti pregi tra cui la presenza in natura in molte zone del mondo e la resistenza al calore e agli agenti chimici, ma ha un unico e alquanto pericoloso difetto che l’ha portato a essere proibito l’utilizzo sia in tutta Europa e sia in molte zone del mondo.

L’amianto se sottoposto a stress termico o a contatto con gli agenti atmosferici come la pioggia non si rovina, ma rilascia nell’aria piccole fibre. Considerate che queste fibre sono così estremamente sottili da poterne contare circa 335.000 in un centimetro di questo materiale.

Inalare o ingerire queste fibre è altamente tossico per la salute. Non solo può causare gravi problemi di salute ma porta a malattie mortali come tumori.

Nonostante sia stato vietato il suo utilizzo, ci sono ancora in Italia molte città che presentano costruzioni con parti di amianto e cemento, Bergamo è una di queste città.

Nella provincia di Bergamo negli ultimi 5 anni sono stati smaltiti 20.000 mq di coperture in cemento-amianto ma non sono bastati per eliminarlo del tutto, visto che è ancora presente in molte strutture.

Ad oggi ci sono ancora molte scuole nella provincia di Bergamo che presentano coperture realizzate con il composto cemento ed eternit, con un rischio medio alto di esposizione.

Le aziende locali che si occupano di smaltimento amianto Bergamo sono infatti molte e il lavoro per loro non accenna a diminuire, almeno nel prossimo futuro.

Grazie alle quote Sacbo sono state destinate circa 2 milioni di euro per convenzionare gli interventi di edilizia negli istituti scolastici.

L’amianto comporta due problemi il primo è eliminarlo in tutte le strutture che lo contengono e l’altro è smaltirlo.

Per smaltirlo esistono aziende specializzate e autorizzate allo smaltimento dell’eternit, le quali devono essere necessariamente iscritte all’Albo Nazionale delle Imprese Esercenti Servizi di Smaltimento Rifiuti.

Di norma una volta contattate queste aziende, provvederanno a presentare alla propria Asl un piano dettagliato con tempi e modi di bonifica e di smaltimento dell’amianto.