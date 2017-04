Berlusconi e la svolta “veg”: adotta cinque agnelli

–Redazione– Cinque agnelli sono stati adottati da Silvio Berlusconi, che li tiene nel parco di villa San Martino ad Arcore.

A renderlo noto, l’ex ministra e attivista animalista Michela Brambilla, specificando come l’ex premier abbia voluto aderire alla campagna pasquale della Lega Italiana per la Difesa degli Animali e dell’Ambiente: “A Pasqua scegli la vita, scegli veg”.

Nel periodo dell’anno in cui le tavole si riempiono di agnelli e capretti, ecco dunque la decisione dell’ex Cavaliere, che li ha ospitati nella sua residenza.

“Togliere la vita a questi piccoli – afferma Brambilla – è quanto di più lontano si possa immaginare dallo spirito di una festa che celebra la resurrezione e la vita. Fortunatamente la consapevolezza dell’opinione pubblica è aumentata e le preferenze degli italiani stanno cambiando di conseguenza. Finché correrà il rischio di finire nel piatto anche un solo agnello, non verrà meno il nostro impegno, per sensibilizzare e persuadere. Un grande paese civile come l’Italia deve distinguersi per il modo in cui tutela e rispetta tutti gli animali. Ed è quindi ora di dire basta con questa intollerabile strage degli agnelli” .