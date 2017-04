Boom di vespe “migranti”: è allarme

–Redazione– Da Oriente si stanno spostando in Europa, Italia compresa, a causa dell’innalzamento delle temperature.

Sono le vespe “migranti”, come le hanno ribattezzate: la velutina, proveniente dalla Cina, e la orientalis dal Medio Oriente, che stanno colonizzando il nostro Paese e allarmando gli immunologi.

L’allarme è stato lanciato in occasione del trentesimo congresso nazionalle della Siaac, Società italiana di allergologia, asma e immunologia clinica, tenutosi a Firenze. In questo frangente, gli esperti hanno ricordato come ogni anno siano 5 milioni gli italiani punti da un’ape, vespa o calabrone e circa 400.000 i casi di reazione allergica o shock anafilattico da puntura di insetto.

Con la colonizzazione di imenotteri stranieri, però, aumentano i rischi: non soltanto accresce la probabilità di essere punti (aumentando la popolazione di insetti), ma cresce anche il pericolo di sensibilizzazione a nuove specie velenifere che potrebbero anche dare reazioni crociate con le autoctone.

Al momento, si contano circa 50 decessi l’anno per punture di insetto, ma la situazione potrebbe peggiorare. Ciononostante, esiste una soluzione: il vaccino per il veleno degli imenotteri è efficace nel proteggere il 97% degli allergici, ma ad oggi soltanto un paziente su 7 lo sceglie.