Brescia. Tenta di uccidere la moglie e si suicida

–Redazione– Si è trattato con tutta probabilità di un tentativo di omicidio-suicidio, quello avvenuto la scorsa notte a Brescia.

Protagonisti del dramma, una coppia di anziani: Oreste Artioli, 79 anni, e Marisa Gualerzi, 78, da tempo malata di Alzheimer.

L’allarme è stato lanciato poco dopo le 4.30 del mattino, quando l’uomo si è lanciato dal balcone: all’arrivo dei soccorsi, per lui non vi era più nulla da fare. Gli uomini del 118, però, son riusciti a salvare la donna, trovata in casa con le vene dei polsi tagliati. Ora si trova ricoverata in gravissime condizioni agli Spedali Civili.

Indagano i carabinieri.