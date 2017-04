Bufera diplomatica su Di Maio: “Dalla Romania importiamo quasi solo criminali”

–Redazione– Gaffe diplomatica per Luigi Di Maio, vicepresidente della Camera ed esponente di punta del M5S, il post su Facebook pubblicato nei giorni scorsi ha avuto un effetto boomerang, che gli ha portato critiche e accuse di qualunquismo.

Da parte di avversari politici ma anche da esponenti della comunità romena italiana che non hanno gradito che la loro terra d’origine fosse paragonata, di fatto, ad un serbatoio di delinquenza.

Di Maio ha parlato di una importazione dalla Romania del «40% dei loro criminali». Come dire che quasi un romeno delinquente su due si sarebbe trasferito armi e bagagli nel Belpaese.

Anche l’ambasciata romena in Italia ha preso posizione e in una lettera inviata al quotidiano La Stampa l’ambasciatore George Gabriel Bologan si dice «preoccupato» per un messaggio che «offende tanti miei concittadini di buona volontà».

«La comunità romena è ben integrata, apprezzata per la sua presenza nel tessuto sociale italiano, per il contributo in vari campi – si legge nella lettera -. Molti dei miei onesti cittadini sono sui cantieri e i datori di lavoro li apprezzano e vogliono continuare a collaborare con loro, altri portano sollievo e assistenza a tante persone sole e immobilizzate, altri, medici e infermieri fanno arrivare la speranza e il sorriso ai malati, altri che sono ingegneri, insegnanti, ricercatori, studenti, artisti, portano il loro contributo allo sviluppo del paese che hanno scelto per affinità culturale e spirituale».