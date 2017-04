Carlos Lo Sciacallo racconta la sua verità sul raid di Entebbe

-Monica Mistretta- Tutti la conoscono con il nome di Entebbe. Ma l’Operazione che gli israeliani chiamarono ‘Kadur Ha-ra‘am’, fulmine, e che, dopo la morte di Yoni Netanyahu, diventò ‘Yonatan’, per gli uomini che organizzarono il dirottamento del volo 139 dell’Air France su Entebbe, in Uganda, aveva un altro nome: Operazione Haïfa.

A parlarne a 40 anni di distanza è Ilich Ramírez Sánchez, più noto come Carlos Lo Sciacallo, che dal carcere di Poissy, alle porte di Parigi, in Francia, dove sta scontando una condanna all’ergastolo, ci invia per posta una lunga relazione scritta. Per dare la sua versione degli eventi che nel 1976 tennero il mondo intero con il fiato sospeso. Ma anche per fare alcune rivelazioni. Una è sorprendente: durante le trattative per il rilascio degli ostaggi dell’aereo, Wadi Haddad, il leader del FPLP-OE (Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina – Operazioni Estere)che aveva organizzato l’Operazione Haïfa , si trovava ad Entebbe. Scampò al raid israeliano perché lasciò l’aeroporto 30 minuti prima della mezzanotte in compagnia del presidente ugandese Idi Amin.

È il 27 giugno 1976, sabato: il volo 139 dell’Air France diretto da Tel Aviv a Parigi viene dirottato dopo lo scalo ad Atene con 248 passeggeri a bordo. Due tedeschi e due palestinesi armati ordinano al pilota francese di fare rotta su Bengasi, in Libia. Passano sette ore. Dopo il rifornimento di carburante, l’aereo con i suoi ostaggi decolla dirigendosi verso l’Africa centrale: destinazione Entebbe, in Uganda. Qui, il 28 giugno, altri palestinesi si uniscono al gruppo dei dirottatori. Gli ostaggi vengono condotti nel vecchio terminale dell’aeroporto. I soldati dell’esercito ugandese collaborano attivamente con i palestinesi di Wadi Haddad: il presidente Idi Amin sostiene l’Olp (Organizzazione per la Liberazione della Palestina) di Yasser Arafat.

Il 29 giugno gli ostaggi vengono separati in due gruppi: gli israeliani da una parte, tutti gli altri da un altra. I primi vengono portati in quella che Carlos chiama sinistramente “la camera israeliana”. Gli altri passeggeri vengono rilasciati. I dirottatori hanno chiesto un riscatto di cinque milioni di dollari e la liberazione di 53 prigionieri detenuti in Israele, Kenya, Francia, Svizzera e Germania.

Nella notte tra il 3 e il 4 giugno quattro Hercules C-130 atterrano a Entebbe con a bordo 200 uomini dei reparti speciali israeliani. In poco meno di un’ora, in un’operazione che passerà alla storia, i 106 ostaggi vengono liberati e ricondotti su un Hercules a Tel Aviv, in Israele. Tutti i terroristi vengono uccisi. Perdono la vita anche tre ostaggi e Yoni Netanyahu, fratello di Benjamin Netanyahu, attuale primo ministro di Israele: Yoni comandava il Sayeret Matkal, il reparto speciale che ebbe il compito di compiere il raid nel vecchio terminale dell’aeroporto. Un quarto ostaggio verrà ucciso dai soldati di Idi Amin qualche giorno dopo l’operazione, per ritorsione: Dora Bloch, israeliana ed ebrea, si trovava in un ospedale nei pressi dell’aeroporto perché si era sentita male durante il sequestro.

Fino al 15 maggio 1976, poco più di due mesi prima dei fatti di Entebbe, Carlos, leader dell’ ORI (Organizzazione dei Rivoluzionari Internazionali), operava al servizio del FPLP. “Mi ero dimesso amichevolmente dal FPLP per non prendere parte a un conflitto tra il nostro capo delle Operazioni Estere, Abou Hani (Dr. Wadi Haddad) e il bureau politico. Tuttavia mi prendo la corresponsabilità del dirottamento dell’aereo dell’Air France per aver contribuito alla sua pianificazione e per aver addestrato i sei membri originali del commando” racconta nella sua relazione.

Carlos venne catturato dai servizi segreti americani e francesi in Sudan nel 1994: da allora si trova in carcere in Francia. Nel suo libro “Islam rivoluzionario” dichiara di aver scritto le sue memorie ad Amman, in Giordania, nel 1992. Ma afferma di averle nascoste e ordinato di pubblicarle solo dopo la sua morte. E non prima di 20 anni: per non pregiudicare nessuno dei vecchi compagni. Forse la lunga relazione è una prima, dettagliata, anticipazione su quella che Carlos definisce “la nostra gloriosa Operazione Haïfa”.

Carlos racconta che originariamente l’aereo avrebbe dovuto essere dirottato a Mogadiscio, in Somalia. “Abou Hani (Wadi Haddad)sceglie Entebbe con le sue nuove installazioni costruite dagli israeliani: non mi è mai piaciuto il posto e la mia intuizione si rivelerà corretta”. Più avanti Carlos aggiunge un dettaglio che sembra quasi una provocazione, una delle tante nella sua relazione: “le forze aeree dell’Olp avevano base a Entebbe”. Un fatto è certo: i caccia ugandesi MiG-17 che si trovavano sulla pista dell’aeroporto furono tutti distrutti dagli israeliani durante il raid. E, a proposito di provocazioni, c’è ne è un’altra che non passa inosservata: l’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv nel racconto di Carlos è sempre ‘l’aeroporto di Lydda’, il vecchio nome che risale al 1936.

Carlos racconta che il commando originario di sei persone per vari motivi finisce per ridursi a quattro. All’inizio il comandante dell’operazione era Halima, alias Brigitte Kuhlmann, membro delle Cellule Rivoluzionarie tedesche (RZ). Viene presto sostituita da Mahmoud, nome di guerra arabo di un altro tedesco, Wilfried Böse, uno dei fondatori delle RZ: Brigitte “è incinta di cinque mesi”. “La compagna Brigitte Kuhlmann era incinta del nostro bambino” confida per la prima volta Carlos. E c’è una coincidenza. Nel film di produzione israeliana ‘Mivtsa Yonatan’, Operazione Yonatan, del 1977, la Kuhlmann è interpretata dall’attrice austriaca Sybil Danning: il suo nome nel film è proprio Halima.

Dopo lo scalo a Bengasi, il 28 giugno l’aereo dell’Air France arriva a Entebbe. Il racconto prosegue. In Uganda il commando di palestinesi e tedeschi trova altri uomini ad attenderli: tra loro ci sarebbero Wadi Haddad e il suo segretario, di cui Carlos non specifica il nome. Forse per proteggerlo, perché è ancora vivo. Altri nomi mancano nella relazione: quelli di un alto ufficiale di Fatah e di due combattenti palestinesi presenti ad Entebbe che, secondo il racconto, si sarebbero miracolosamente salvati perché al momento del raid israeliano si trovavano fuori dall’aeroporto. E forse sono ancora vivi.

Mercoledì 30 giugno 47 passeggeri non israeliani vengono liberati e ricondotti a Parigi-Orly. Carlos spiega perché: “il francese Marc Bonnefous, ministro plenipotenziario, accetta le nostre richieste ufficialmente e informa che tre dei prigionieri sono già stati liberati…: la colombiana Nydia Tobòn de Romero, la basca María Ángeles Otaola Baraínca in Inghilterra e in Francia la colombiana Amparo Silva Másmela”.

Giovedì 1 luglio: giorno dello scadere dell’ultimatum, dopo il quale gli ostaggi verranno uccisi uno ad uno a distanza di un’ora. “Le nostre due prime richieste sono già state soddisfatte, vengono liberati 104 ostaggi non israeliani; (è liberato) anche l’aereo con l’equipaggio, dopo il pagamento da parte di Air France ad Algeri di cinque milioni di dollari in diritti aeroportuali alla Resistenza, rappresentante legittima del popolo palestinese in armi, per l’utilizzazione dell’aeroporto di Lydda”. Il capitano francese e il suo equipaggio decideranno di restare per non abbandonare i loro passeggeri: lo ricorda con ammirazione anche Carlos. Che spiega perché il nuovo ultimatum viene fissato il 4 luglio alle ore 13.00: “l’ampio ritardo era dovuto al fatto che il presidente Amin doveva recarsi al vertice annuale dell’Organizzazione dell’unità africana (OAU) alle Mauritius per trasmettere la presidenza al suo successore”.

Arriva la notte tra il 3 e il 4 luglio: la notte del raid israeliano. “La pista principale e tutto l’aeroporto sono totalmente illuminati: invece dell’aereo con i fedayyin liberati atterrano quattro trasportatori militari Hercules C-130 e tutte le luci vengono spente per ordini precedenti del colonello traditore”. Secondo il racconto di Carlos questo colonnello, che cita diverse volte, ma di cui non fa mai il nome, sarebbe stato d’accordo con gli israeliani. Carlos dice che era il direttore dell’aeroporto, dell’aviazione civile, oltre che il comandante delle forze aeree e della Regione militare di Entebbe. Precisa che il presidente ugandese Idi Amin, per motivi di politica tribale, attese un anno prima di fucilare lui e i suoi complici per tradimento.

Carlos parla della celebre Mercedes nera con le bandierine ugandesi che gli israeliani caricarono su un Hercules e utilizzarono per passare inosservati di fronte alle guardie ugandesi. Con questa macchina Yoni e i suoi uomini raggiunsero il vecchio terminale dell’aeroporto: “una Mercedes nera come quella del presidente”. Carlos ricorda anche le Land Rover che la seguivano, cariche degli uomini dei reparti speciali israeliani. È il momento della morte di tutti i terroristi, anche di Brigitte: “Brigitte si trovava al piano terra, vicino alla porta, Wilfried più all’interno; Brigitte mitraglia i primi tre soldati israeliani con la sua pistola-mitragliatrice Skorpion, il quarto la mitraglia a sua volta”. Non una parola di più. Precisa: “i nostri compagni non hanno sparato agli ostaggi”.

“L’elettricità, i telefoni, le radiodiffusioni commerciali e le comunicazioni senza fili erano stati scollegati a mezzanotte in tutta la regione. Un Boeing 707 ‘israeliano’ di comunicazione e guerra elettronica sorvolava Entebbe per coordinare l’operazione”. In più, secondo il racconto di Carlos, i radar di Arabia Saudita ed Egitto avrebbero lasciato passare gli aerei israeliani nel viaggio di andata e ritorno per intervento diretto degli Stati Uniti.

E poi, l’ultima frecciata agli israeliani. Gli Hercules di ritorno da Entebbe a Tel Aviv dovettero fare scalo a Nairobi per fare rifornimento di carburante. Ecco cosa racconta Carlos: “all’interno dell’hangar del vecchio aeroporto di Nairobi, un ufficiale keniota d’etnia somala conta 49 cadaveri di militari israeliani”. Secondo la versione ufficiale i morti israeliani furono quattro: Yoni Netanyahu e tre ostaggi. Difficile credere che i parenti di 49 soldati israeliani uccisi nel raid avrebbero taciuto collaborando nel tenere nascosta la vicenda. I parenti degli ostaggi crearono numerosi problemi in Israele durante il sequestro dell’aereo a Entebbe. Per il governo israeliano non fu semplice tenerli a freno tra dimostrazioni e violente proteste. Ancora oggi le polemiche per la morte di Yoni Netanyahu non si sono ancora sopite. Come si sarebbe potuto cucire la bocca a 49 famiglie?

Carlos ama ripetere un consiglio a coloro con i quali ha occasione di parlare: “non credere a niente di quello che senti, credi alla metà di quello che vedi”.

I 106 ostaggi israeliani vennero liberati e tornarono alle loro vite. Solo tre furono uccisi. La “camera israeliana” quella volta non si chiuse su di loro e rimase vuota.