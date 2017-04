Cecenia. Omosessuali torturati e rinchiusi in un campo di concentramento

-Redazione– Il mondo della politica e dell’associazionismo insorge contro l’orrore nelle carceri cecene, dove sarebbero state documentate una serie di torture sugli omosessuali.

A darne per prima la notiziaa a seguito di un’inchiesta, era stata qualche giorno fa la Novaya Gazeta. E adesso anche la Farnesina si mobilita chiedendo chiarezza. “Attivati uffici #Farnesina per informazioni su situazione #gay in #Cecenia e sulla denunciata inaccettabile violazione dei diritti umani”, scrive su twitter il sottosegretario agli Esteri, Benedetto Della Vedova.

“I governi facciano sentire la propria voce per assicurare il rispetto dei diritti umani in Cecenia“, chiedono Lia Quartapelle, capogruppo Pd in commissione Esteri, i deputati democratici Alessandro Zan e Elena Carnevali in un’interrogazione parlamentare depositata oggi alla Camera.

“In occasione della visita istituzionale del presidente della Repubblica Sergio Mattarella in Russia, vogliamo richiamare l’attenzione del Capo dello Stato sulle notizie che da diversi giorni giungono dalla Cecenia, dove un centinaio di persone omosessuali sarebbero state rastrellate, detenute, torturate e in alcuni casi addirittura uccise per il loro orientamento sessuale”: a denunciarlo è Gabriele Piazzoni, segretario nazionale di Arcigay.

“La notizia, lanciata dalla Novaya Gazeta, la testata russa indipendente che pubblicò gli articoli di Anna Politkovskaja – spiega Piazzoni – è stata inizialmente liquidata dalle autorità russe come un pesce d’aprile. Nei giorni successivi, però, diverse fonti e testimonianze dirette hanno confermato quel racconto, e nelle ultime ore riceviamo addirittura notizia di un vero e proprio campo di concentramento per le persone omosessuali a ridosso del confine tra la Cecenia e la Georgia”.