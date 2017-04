Cercasi volontari per stare a letto due mesi: compenso 16 mila euro

–Redazione– Sareste disposti a rimanere a letto 60 giorni di fila, senza potervi mai muovere o stirare le gambe?

Se la risposta è sì, probabilmente siete i candidati ideali per l’annuncio pubblicato da Medes, l’Istituto di medicina e fisiologia spaziale di Tolosa, Francia, che cerca volontari per uno studio di simulazione di gravità mirato ad analizzare gli effetti antiossidanti e anti infiammatori di un integratore alimentare. Si tratta, in sostanza, di ricreare le condizioni nelle quali vivono gli astronauti a bordo della Stazione spaziale internazionale.

L’ingaggio prevede 88 giorni di ospedalizzazione di cui 60 passati a letto e ha l’obiettivo di studiare gli effetti della microgravità, ossia la condizione di assenza di peso negli uomini.

La paga è da capogiro: 16mila euro ripartiti in quattro anni. I primi 14 giorni dell’esperimento, si legge sull’annuncio, saranno impiegati alla preparazione dei volontari, che dovranno rimanere a letto per 60 giorni. Infine i restanti 14 giorni saranno dedicati al recupero del riposo forzato. Fuori dal letto non sarà possibile svolgere alcuna attività, come alzarsi per fare uno spuntino o passeggiare.

Per prendere parte allo studio bisogna rispettare alcuni criteri: essere di sesso maschile, avere un’età compresa tra i 24 e i 45 anni, godere di perfetta salute, non essere fumatori e avere un indice di massa corporea compreso tra 22 e 27. Inoltre bisogna praticare regolarmente un’attività sportiva e non avere allergie alimentari. La seconda fase dello studio (la prima da gennaio ad aprile, sta per chiudersi) si svolgerà da settembre a dicembre 2017.

Chiunque fosse disposto a mettersi alla prova può inviare la propria candidatura collegandosi al sito di Medes.