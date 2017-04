Cibo e ristorazione: i nuovi business delle mafie

–Redazione– I nuovi business delle mafie? Sono legati alla ristorazione.

A lanciare l’allarme, Coldiretti, a seguito di un’operazione della Dia che ha portato al sequestro di svariati immobili e quote societarie in ristoranti e alberghi: “Sono almeno cinquemila i locali della ristorazione del nostro Paese nelle mani della criminalità organizzata che approfitta della crisi economica per penetrare in modo sempre più massiccio e capillare nell’economia legale”, ha affermato l’associazione.

Ma non soltanto: secondo quanto denuncia la Coldiretti, i clan avrebbero interessi anche nell’enogastronomia, e cita qualche esempio: le arance dei calabresi Piromalli, l’olio extra vergine di Matteo Messina Denaro, le mozzarelle di bufala del figlio di Sandokan dei Casalesi e al controllo del commercio della carne da parte della ‘ndrangheta e di quello ortofrutticolo della famiglia di Totò Riina.

«Il volume d’affari complessivo dell’agromafia è salito – evidenzia la Coldiretti – a 21,8 miliardi di euro (+30% in un anno) perché la filiera del cibo, della sua produzione, trasporto, distribuzione e vendita, ha tutte le caratteristiche necessarie per attirare l’interesse di organizzazioni criminali. L’agroalimentare è divenuto una delle aree prioritarie di investimento della malavita che ne comprende la strategicità in tempo di crisi perché consente di infiltrarsi in modo capillare nella società civile e condizionare la via quotidiana della persone. Trentamila i terreni agricoli in mano alla criminalità»