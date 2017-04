Combattere lo smog in Piemonte con l’auto elettrica si può

Le vetture elettriche stanno cominciando a conquistare, specialmente in molte nazioni del Nord Europa (la Norvegia su tutte dove a fine 2016 addirittura il 37% del parco auto circolanti è elettrico) importanti quote nel mercato delle autovetture acquistate nell’ultimo periodo. Sicuramente oltre ad un semplice discorso di abbattere i livelli di inquinamento, molti consumatori sono stati attirati dalle agevolazioni e dagli incentivi che i governi delle nazioni hanno messo a disposizione per acquistare vetture di fascia medio-alta con prezzi abbordabili. In Italia, invece, la situazione è ancora lontana per quanto concerne il numero di nuove immatricolazioni di auto elettriche tanto che a fine 2016 solo l’1% delle autovetture circolanti è elettrica, in considerazione sia dei costi di acquisto che dell’assenza di una rete adeguata di colonnine per il rifornimento, necessarie per gli spostamenti con un’auto elettrica. Qualcosa, però, in città inizia a muoversi tanto che diversi automobilisti hanno deciso di approfittare delle offerte di acquisto e vendita di auto usate, tipiche dei compro auto, per dismettere la propria auto a combustione e convertirsi ad auto elettriche o ibride.

Il Piemonte alle prese con l’inquinamento

Ma in alcune regioni, però, si sta cercando di trovare soluzioni per l’elevato tasso di inquinamento raggiunto, come il caso del Piemonte che sta toccando livelli piuttosto alti, tanto che a breve si potrebbe superare la concentrazione massima di polveri sottili indicata dall’Unione Europea, a causa dell’aumento repentino dello smog dovuto al clima, al riscaldamento e agli scarichi delle autovetture. In sostanza si chiede ai cittadini un intervento deciso ed immediato per attenuare questo problema e quale miglior soluzione potrebbe essere se non l’utilizzo delle auto elettriche per abbattere la concentrazione del PM 10 nell’aria e permettere a tutti di tornare a respirare un’aria migliore?

Le autovetture elettriche devono la loro innovazione proprio per il fatto che non hanno una combustione fossile come accade per le vetture a benzina o a diesel ma sfruttano propulsori alimentati da batterie che hanno però bisogno di essere ricaricate in media ogni 300 – 400 Km. I vantaggi fondamentali delle auto elettriche sono innanzitutto l’assenza di emissioni nocive per l’atmosfera, in secondo la silenziosità dovuta appunto dal motore che non ha rumori di “carburazione” ed hanno una maneggevolezza decisamente migliore rispetto alle auto tradizionali, oltre ad essere dotate di tutte le migliori soluzioni tecnologiche sia sotto l’aspetto della sicurezza che sotto quello del comfort di marcia. In ultimo sotto l’aspetto dei lati positivi c’è da tenere in considerazione che il costo dell’energia impiegato dall’auto per spostarsi è decisamente inferiore a quello della benzina o del gasolio che attualmente rappresenta un grosso problema per gli automobilisti italiani che devono pagare per delle accise che in alcuni casi sono incomprensibili.

Le auto elettriche hanno qualche piccolo limite da superare. In primo luogo i costi di acquisto sono ancora molto elevati e poi c’è da considerare l’autonomia limitata che in Italia rappresenta ancora un grosso scoglio da abbattere in quanto la rete stradale è realmente scarsa di colonnine per il rifornimento. Per fortuna dal 2020 l’Italia adotterà in direttiva emanata dall’Unione Europea che permetterà alle auto elettriche di poter diventare alla portata di tutti e conquistare importanti fette di mercato. Ma in attesa di tutto questo i cittadini dovranno iniziare a pensare al bene dell’ambiente.