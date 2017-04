Consiglio di Stato: “Vietato multare l’accattonaggio”

–Redazione– La prima sezione del Consiglio di Stato ha accolto il ricorso straordinario proposto alla presidenza della Repubblica dall’Associazione “Avvocato di strada”, che si scagliava contro un’ordinanza firmata dal sindaco di Molinella, un piccolo Comune della Provincia di Bologna. Questa vietava l’elemosina e prevedeva sanzioni a chi avrebbe trasgredito.

Per l’associazione si trattava di “un’ordinanza abnorme, che prevedeva una multa e il sequestro dei mezzi utilizzati e che voleva colpire anche chi, in silenzio e senza disturbare nessuno, chiedeva aiuto solo per alleviare la propria condizione di povertà”.

«Un conto è importunare la gente con comportamenti insistenti o violenti: per casi come questi – ha evidenziato l’avvocato Fabio Iannacone, volontario dell’associazione e firmatario del ricorso – la legge italiana prevede già delle sanzioni. Ma perché multare anche chi semplicemente chiede l’elemosina seduto in silenzio e magari con gli occhi bassi per pudore? Lo vogliamo punire perché è povero?”