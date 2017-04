Corea del Nord: “L’attacco Usa in Siria giustifica la nostra atomica”

–Redazione– Si alza la tensione tra Usa e Corea del Nord, a seguito dell’attacco degli Stati Uniti in Siria. Secondo Pyongyang, infatti, si è trattato di “un atto di aggressione intollerabile” che “prova più di un milione di volte” quanto sia giusto che il Paese continui il proprio programma nucleare.

A dichiararlo, secondo i media locali, il portavoce del Ministero degli Esteri nordcoreano, che ha aggiunto: “atteggiandosi arrogantemente a superpotenza gli Stati Uniti hanno solo scelto di colpire Paesi senza armi nucleari e l’amministrazione Trump non fa eccezione alcuna” a questa linea di condotta. “L’attacco siriano ci rircorda con durezza che solo la nostra potenza militare ci proteggerà da un’aggressione imperialista e pertanto rafforzeremo le forze di autodifesa per far fronte agli ancora più intensi atti di aggressione statunitensi”, ha concluso.

Frattanto, gli Usa stanno per far scattare un riposizionamento di navi militari Usa nel Pacifico; in particolare il gruppo navale della portaerei Carl Vinson, che doveva recarsi in Australia ed è stato dirottato verso la Corea. Alcune settimane fa, Uriminzokkiri, il principale mezzo di propaganda verso l’esterno della Corea del Nord, aveva postato un videoclip in cui la portaerei finiva bruciata tra le fiamme.