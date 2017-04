Disastro in Colombia. Intera città sepolta da una frana: almeno 250 morti

–Redazione– Disastro in Colombia, dove, nella notte tra venerdì e sabato, un enorme frana ha colpito e sepolto la cittadina di Mocoa, vicino al confine con l’Ecuador e il Perù.

Al momento, il bilancio (ancora provvisorio) è di 250 morti, mentre altri 200 sono i dispersi. Oltre 400 i feriti.

Lo smottamento, si apprende, è stato causato dallo straripamento di tre diversi fiumi, dovuto alle devastanti piogge. La frana ha investito 17 quartieri della città, seppellendoli con fango e detriti.

Ora, più di 1.100 soldati e poliziotti sono impegnati nelle operazioni di soccorso, mentre tre squadre di medici legali stanno lavorando per identificare velocemente le vittime.

“E’ una tragedia. chiediamo l’Sos”, ha detto il sindaco, Jose Antonio Sanchez, precisando che la città è “totalmente isolata”, senza più elettricità né acqua corrente.

Il presidente colombiano Juan Manuel Santos ha dichiarato lo stato di calamità nella regione di Putumayo colpita dal maltempo. Santos ha precisato che in questo modo sarà possibile allocare le risorse e attivare i meccanismi necessari per le cure d’emergenza per le vittime del disastro.