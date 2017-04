Egitto. Attentato in chiesa cristiana: almeno 21 morti

-Redazione- Almeno 21 persone sono state uccise e oltre 40 ferite a seguito dell’esplosione di una bomba avvenuta mentre si celebrava la messa per la Domenica delle Palme– in una chiesa, a Tanta, in Egitto, a nord del Cairo.

Lo riferisce l’emittente Al Arabiya, ricordando che i cristiani copti costituiscono circa il 10% della popolazione egiziana.

L’ordigno era stato piazzato all’interno dell’edificio, come hanno confermato fonti della sicurezza egiziana alla televisione di stato, secondo quanto riporta il sito del quotidiano Ahram.

L’attentato non è ancora stato rivendicato.