Estate 2017: dove andranno gli Italiani?

L’estate è alle porte, e la maggior parte dei lavoratori e studenti vedono sempre più vicino le agognate vacanze estive, dove potersi rilassare alla ricerca di benessere e nuovi luoghi da visitare.

Ogni anno è lo stesso dilemma: dove andare? Italia o paesi esteri? Mare o montagna?

Le mete più preferite dalla maggiore parte degli italiani rimangono quelle italiane, c’è da dire che gli attentati dell’ultimo periodo hanno un po’ frenato le partenze all’estero, anche se non bloccate del tutto visto che le percentuali sono abbastanza alte.

Dietro alla scelta per cui si preferisce l’Italia, ci sono varie motivazioni tra cui i pochi giorni a disposizione per le vacanze estive e quindi non si vuole strafare per tornare a lavoro più distrutti che mai, invece che rilassati. C’è chi sceglie l’estero per approfittare, nei giorni di vacanza, di visitare le più grandi capitali europee o chi osa per una crociera fuori porta rischiando di avere belle bastonate al portafogli visto che in estate i prezzi aumentano a dismisura. Ma d’altronde le vacanze estive ci sono solo una volta l’anno e pochi possono vantare di averne più di una quindi osare nello spendere per concedersi relax è concesso.

Tra mare e montagna, in estate vince di gran lunga il mare. Soprattutto per chi il mare non lo vive tutti i giorni ed è lontano centinaia di km, nelle vacanze estive diventa un must a cui non poter dire di no.

I dati dell’ISTAT 2016 ha visto primeggiare la Puglia come meta turistica scelta dagli italiani seguita al secondo posto dal mare dell’Emilia Romagna.

Nonostante l’Italia sia un paese circondato da meravigliose coste bagnate dal mare, dati statistici testimoniamo un aumento di affitti nei mesi estivi di case in montagna. Non c’è un solo aumento di affitti ma anche di vendite come seconda casa per vacanze da poter passare i propri momenti di relax con famiglia e amici tutti i periodi dell’anno.