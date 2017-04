G7 Energia. Nessuna dichiarazione congiunta, gli Usa fanno saltare l’accordo

–Redazione– Pessime notizie dal G7 sull’Energia: non vi è stata alcuna dichiarazione congiunta.

A renderlo noto, in conferenza stampa, il ministro dello Sviluppo Economico e attuale presidente di turno del G7, Carlo Calenda, spiegando come non vi sia stato accordo tra i paesi membri. La dichiarazione congiunta, infatti, non viene firmata se non vi è unanimità dei Paesi su tutti i punti e viene sostituita da una dichiarazione della presidenza.

Il motivo – ha illustrato- è da attribuire alla posizione degli Stati Uniti, i quali stanno rivedendo le loro politiche sul clima. “L’impegno a implementare l’accordo di Parigi rimane forte e deciso per tutti i Paesi dell’Unione europea”, ha però precisato Calenda aggiungendo: ”si è trattato di un dibattito molto costruttivo con gli Usa: non c’è stata alcuna frizione”. “Rispettiamo il fatto che gli Stati Uniti stanno ri-analizzando la propria posizione”.