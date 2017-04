G8, abusi a Bolzaneto: l’Italia ammette la colpa e patteggia

–Redazione– Ci sono voluti sedici anni, ma, alla fine, l’Italia ha ammesso le sue colpe. Il governo italiano, infatti, ha ammesso le responsabilità dello Stato per le violenze avvenute il 21 e 22 luglio 2001 nella caserma di Bolzaneto, dove, durante il G8 di Genova, vi fu «un completo accantonamento dello Stato di diritto».

Lo Stato ha così deciso di patteggiare con sei dei 65 cittadini italiani ed europei che avevano fatto ricorso alla Corte di Strasburgo per gli abusi subiti. Si parla di un risarcimento di 45mila euro ciascuno, per danni morali e materiali e per le spese processuali. E ora si è creato un importante precedente per gli altri 59 ricorrenti.

Da parte sua,il governo ha riconosciuto«i casi di maltrattamenti simili a quelli subiti dagli interessati a Bolzaneto, come anche l’assenza di leggi adeguate» e si è impegnato contestualmente ad adottare «tutte le misure necessarie a garantire in futuro il rispetto dei diritti umani, compreso l’obbligo di condurre una indagine efficace e l’esistenza di sanzioni penali per punire i maltrattamenti e gli atti di tortura». Non solo approvare finalmente la legge sul reato di tortura, ma anche a predisporre «corsi di formazione per il rispetto dei diritti umani per gli appartenenti alle forze dell’ordine».