Gardaland, blackout di un’ora: visitatori bloccati a testa in giù sulle montagne russe

–Redazione– Non è iniziata nel migliore dei modi, la nuova stagione all’interno del parco divertimenti di Gardaland, dove un blackout ha bloccato le giostre per un’ora, con persone anche bloccate a testa in giù sulle montagne russe.

Per aiutare i turisti -in particolare una famiglia di israeliani bloccati sul “Sequoia Adventure” a testa in giù, all’altezza di circa 27 metri, sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Dopo circa un’ora, l’elettricità è tornata e tutte le attrazioni dell’area ‘adrenalina pura’ sono ripartite, e i visitatori che si sono rimessi in coda.

“Oggi un anomalo straordinario sbalzo di energia da parte di Enel – ha comunicato la direzione del parco con una nota – ha causato guasti a uno dei trasformatori del parco. Ciò ha comportato un immediato blackout dovuto alla mancanza di energia elettrica. Il parco ha quindi subito un improvviso blocco di tutte le attività che hanno coinvolto ogni area, le attrazioni e i punti di ristoro. E’ questo il motivo per cui sull’attrazione Sequoia adventure una famiglia è rimasta bloccata sul convoglio a 20 metri d’altezza ma è stata prontamente evacuata dal personale di sicurezza.

“I generatori del parco sono immediatamente entrati in funzione – si legge ancora – ma, come da protocolli di sicurezza, è stato necessario provvedere allo spegnimento e al successivo riavvio di tutte le attrazioni per poter arrivare alla normalizzazione attraverso le consuete procedure previste in questi casi”.

Rapida la replica di Enel, che, attraverso E-distribuzione, ha smentito di aver avuto alcun disservizio sulle proprie linee che alimentano il parco Gardaland. La circostanza – si legge in una nota – è già stata verificata direttamente con gli uffici tecnici del parco divertimenti stesso”