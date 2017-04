Gb. “Terrorista” a 3 mesi: trattenuto in ambasciata per esser interrogato

–Redazione– Un errore tutto sommato banale, certamente comprensibile, è costato oltre tremila sterline alla famiglia Kenyon.

Tutto è nato da un errore nella compilazione della richiesta online per visitare gli Usa: il sessantaduenne Paul Kenyon, nel visto per entrare a Orlando, ha infatti segnato per sbagli “sì”, sotto la domanda che domandava se il nipote Harvey (tre mesi appena) fosse intenzionato a compiere o avesse mai compiuto atti terroristici o genocidi, o ancora attività di spionaggio e sabotaggio.

Visto rifiutato, ma soprattutto, il bebè è stato condotto all’ambasciata americana di Londra per essere “interrogato”.

“Harvey è stato bravissimo per tutto il colloquio e non ha pianto neanche una volta”, ha raccontato il nonno al Guardian. “Avevo pensato di portarlo in una tuta arancione da carcerato, ma ho evitato perché quelli dell’ambasciata non sembravano avere senso dell’umorismo”. Kenyon ha aggiunto che il nipotino “ovviamente non ha mai fatto spionaggio né commesso genocidi, ma ha sabotato qualche sonnellino“.

“È stato un errore davvero costoso”, ha detto l’uomo, riferendosi ai voli prenotati e saltati. “E speravo che l’ambasciata americana si rendesse conto della cosa senza obbligarci a fare i salti mortali.” Anche perché, ha aggiunto il 62enne, “se qualcuno fosse un terrorista, dubito comunque che lo ammetterebbe sul modulo per il visto”.