Grooming: il sesso in cambio di ricariche

-Redazione- “Grooming e poi richieste di sesso in cambio di ricariche. Stiamo vicino ai nostri ragazzi”

. E’ l’allertimento lanciato a genitori – e non solo – dalla polizia attraverso il profilo Facebook ‘Una vita da social’. Una pratica, quella del ‘grooming‘, spesso protagonista nelle cronache degli ultimi mesi.

Ma cos’è il ‘grooming‘? Si tratta dell’adescamento sessuale di minori attraverso internet, riporta il sito dell’Accademia della Crusca nella sezione ‘Domande e risposte’.

Pratiche a cui si affiancano anche il ‘sexting’ (dalla fusione di ‘sex’ e ‘texting’, scrivere messaggi) – ovvero l’invio di messaggi, immagini o video a sfondo sessuale o sessualmente espliciti con pc, tablet o smartphone – e il cyberbullying o ‘bullismo virtuale‘ (compiuto sul web), inteso come “atteggiamento di sopraffazione sui più deboli, con riferimento a violenze fisiche e psicologiche attuate specialmente in ambienti scolastici o giovanili” (Treccani, Neologismi 2008).

“Se riflettiamo sull’esposizione personale implicata dalla rete per chi non è in grado di tutelarsi e sullo schermo offerto nel contempo a chi invece voglia approfittarne – si legge sul sito – comprendiamo facilmente la necessità di capire le parole con cui sono formulati i messaggi” sul web e “a maggior ragione – prosegue – affermiamo la necessità di un traducente per ‘grooming'”. Che, suggerisce l’Accademia della Crusca, andrebbe chiamato “adescamento (di minori in rete)”.