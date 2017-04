Halkbank: la connection turco-iraniana

-Monica Mistretta– È stato arrestato il 27 marzo a New York con l’accusa di aver aggirato le sanzioni all’Iran frodando il sistema finanziario statunitense.

Lui non è iraniano, ma turco: si chiama Mehmet Hakan Atilla ed è il vice direttore generale della Halkbank, una delle maggiori banche statali della Turchia.

Secondo le accuse dell’Fbi, per ben cinque anni, dal 2010 al 2015, avrebbe condotto transazioni per conto del governo iraniano in violazione alle sanzioni imposte da Stati Uniti ed Europa. Lo avrebbe fatto con l’aiuto di un commerciante d’oro turco di origine iraniana, Reza Zarrab.

La frode avrebbe permesso di far arrivare alla Repubblica islamica centinaia di milioni di dollari. Le transazioni finanziarie iraniane venivano giustificate con l’acquisto di generi alimentari sfruttando le eccezioni di carattere umanitario previste dalle sanzioni. Atilla avrebbe protetto e aiutato Zarrab a muoversi nel circuito finanziario internazionale utilizzando la banca statale turca Halkbank. A Zarrab sarebbe spettato il compito di far arrivare la valuta pregiata e l’oro in Iran.

Il nome del turco Reza Zarrab nella vicenda non è nuovo ed è di primo piano. Porta dritto al presidente turco Recep Tayyip Erdogan e al momento della sua rottura con Fetullah Gulen, per la giustizia turca principale indiziato del fallito golpe del 15 luglio.

Nel dicembre del 2013 Zarrab era stato arrestato in Turchia con l’accusa di aver pagato tangenti ad alcuni ministri del partito di governo, l’Akp del presidente Erdogan.

Tra questi il ministro dell’Economia, Zafer Caglayan. e quello dell’Interno, Muammer Guler, entrambi costretti alle dimissioni e mai arrestati. Scopo delle tangenti pagate da Zarrab: facilitare transazioni all’Iran.

La Halkbank era coinvolta: le tangenti costituivano una percentuale pagata ai ministri sulle esportazioni di valuta alla Repubblica islamica. Il presidente della Halkbank, Suleyman Aslan, aveva lasciato l’incarico nel febbraio 2014.

In casa sua furono trovati quattro milioni e mezzo di dollari in contanti custoditi in scatole delle scarpe: Aslan non fu arrestato ma spostato ad altro incarico. L’arresto scattò invece per i figli di alcuni ministri dell’Akp.

Tra i coinvolti nel giro di tangenti figurava anche il ministro per l’Europa della Turchia, Egemen Bagis, che fu subito sostituito. Nessuno pare abbia ancora indagato sulle ragioni del suo coinvolgimento e sulle eventuali ramificazioni europee della connection bancaria turco-iraniana.

Gli ufficiali di polizia e i magistrati che si occuparono del caso furono tutti sospettati di essere legati a Gulen. Molti furono costretti alle dimissioni. Tra Gulen e Erdogan i rapporti si incrinarono definitivamente: Gulen, accusato di essere dietro lo scandalo che colpiva direttamente il governo, scelse la via dell’esilio.

Poco importa che nel 2011, mentre scattavano le sanzioni alla Repubblica islamica e la frode prendeva corpo, Turchia e Iran fossero antagonisti nella guerra civile siriana. Di sicuro passarono in secondo piano le accuse che volavano tra i due paesi sui possibili passaggi di armi e di denaro dalla Turchia ai ribelli anti-Assad.

La frode faceva comodo a entrambi i paesi: la Turchia aveva bisogno del petrolio e del gas iraniani, l’Iran aveva necessità di valuta pregiata per pagare le sue importazioni. Le sanzioni, per la verità, consentivano alla Turchia di acquistare petrolio e gas dall’Iran, ma solo pagando in lire turche, poco utili nelle transazioni internazionali.

Alla Repubblica islamica inizialmente le sanzioni permettevano di acquistare oro: ed ecco perché Zarrab, noto trafficante di oro, era entrato nel giro. Quando nel giungo del 2013 le sanzioni si estesero all’acquisto del metallo prezioso, cominciò a prendere piede la truffa delle false spedizioni di derrate alimentari.

Di qui allo scandalo turco della fine del 2013 il passo fu breve. Zarrab, che con le tangenti ai ministri dell’Akp si assicurava il funzionamento del meccanismo, non subì alcuna conseguenza in Turchia. Erdogan definì le investigazioni della polizia turca una semplice montatura, un complotto straniero per destabilizzare il paese. E Zarrab continuò indisturbato il proprio lavoro. Nel luglio 2014 le sanzioni furono sospese in parte e l’oro fu parzialmente riammesso nelle transazioni iraniane.

Per Zarrab le manette arrivano nel marzo del 2016 a Miami, negli Stati Uniti. Zarrab è accusato di aver violato le sanzioni all’Iran.

E oggi, un anno dopo, è scattato l’arresto anche per il banchiere della Halkbank, Atilla. Il ministro della Giustizia turco, Bekir Bozdag, ha definito l’arresto una mossa politica. Il vecchio adagio del complotto straniero sta tornando a circolare sui principali media turchi. In un’intervista a Bloomberg il ministro dell’Economia turco, Nihat Zeybekci, si è limitato a notare che, in assenza di prove, sarebbe stato possibile invitare semplicemente il banchiere a testimoniare. “È un complotto politico” ha aggiunto.

Nella squadra di legali che si occuperà della difesa di Zarrab ci sarà anche un personaggio molto vicino al presidente statunitense Donald Trump: l’ex sindaco di New York, Rudolph Giuliani. Un colpo basso per chi negli Stati Uniti cerca di incriminare il turco iraniano. Non per niente Atilla è stato arrestato nello stesso giorno in cui Zarrab ha ufficialmente annunciato che Giuliani sarà nella sua squadra di legali.

Certo, con la Turchia non sono poche le difficoltà della nuova amministrazione americana, che in Siria ha deciso di rafforzare il supporto alle milizie curde delle Unità di Protezione Popolare: Erdogan li considera i suoi peggiori nemici. Pare che il presidente turco già nel settembre del 2016, nel corso dell’incontro con l’allora vice presidente statunitense Joe Biden, avesse chiesto il rilascio di Zarred, senza ottenerlo. È più che probabile che il 30 marzo abbia fatto la stessa richiesta al segretario di Stato Rex Tillerson, in visita in Turchia. Questa volta chiedendo la liberazione del banchiere Atilla.

Resta da vedere quale peso avrà negli Stati Uniti lo sviluppo delle indagini sulla connection turco-iraniana che ha portato nella Repubblica islamica milioni di dollari in violazione delle sanzioni. Su un piatto della bilancia c’è il ruolo dell’Iran nella regione. Sull’altro il peso della Turchia nell’alleanza atlantica. In mezzo, sul bilanciere, una connection esplosiva che ha avuto probabili echi nel fallito golpe turco del luglio 2016.