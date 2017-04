“Igor colpisci ancora”: il killer di Budrio ha dei fans

-Redazione- Un folle invito a uccidere, a “colpire ancora”.

Una scritta shock è comparsa su un casolare abbandonato nel Ferrarese, si legge un invito esplicito a Igor, il killer di Budrio in fuga, affinché colpisca nuovamente, dopo aver ucciso il barista di Budrio Davide Fabbri e la guardia volontaria Valerio Verrie ferito l’agente della Polizia provinciale Marco Ravaglia.

L’ignoto autore, forse un pescatore di frodo dei tanti che imperversano in zona secondo Estense.com, si augura che la prossima vittima sia un altro agente.

L’ispettore capo della Polizia provinciale Fabio Piva è da anni molto attivo nel contrasto al fenomeno della pesca di frodo.

Sono ormai tre le settimane di latitanza del criminale dopo l’omicidio di Trava di Portomaggiore.

“Stiamo cercando dappertutto – dice il procuratore capo di Ferrara Bruno Cherchi – ci arrivano segnalazioni anche dai posti più strani. Non è semplice riconoscere una persona che non conosci e che hai visto solo in fotografia“.