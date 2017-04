Igor il russo uccide ancora: è caccia all’uomo

-Redazione– Senza sosta la ricerca di ‘Igor il Russo’, l’uomo ricercato per l’omicidio di un volontario guardiapesca della Provincia di Ferrara mentre un agente della polizia provinciale è stato ferito gravemente ad un braccio e portato in ospedale in elisoccorso.

Si sta stringendo l’area di ricerca dell’uomo, cui stanno partecipando centinaia di elementi delle forze dell’ordine. Anche gli elicotteri si sono nuovamente alzati in volo dopo la sospensione di questa notte.

Le ricerca, a quanti si apprende si stanno concentrando in nel territorio paludoso all’interno delle oasi naturalistiche di Marmorta e Campotto dove potrebbe essere rimasto nascosto in questi giorni.

Le ricerche si stanno concentrando nella zona boscosa tra Marmorta e Molinella, in provincia di Bologna, da cui l’uomo è fuggito a piedi, dopo essere stato intercettato a un posto di blocco.

Vaclavic è ricercato da una settimana anche per l’omicidio del barista di Budrio, Davide Fabbri avvenuto la sera del 1 aprile, e per una serie di rapine violente avvenute nel 2015.