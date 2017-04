Il Califfato vuole uccidere Papa Francesco il giorno di Pasqua

-Redazione– Cresce l’allarme dell’intelligence e delle forze dell’ordine in vista della Pasqua.

Il Colosseo, il monumento considerato già come uno degli obiettivi più sensibili di Roma, oggi ospiterà Papa Francesco in occasione delle celebrazioni della Pasqua. L’ allerta è alta, come racconta il quotidiano romano Il Tempo: barriere, transenne, metal detector, 3.500 agenti.

Papa Francesco sarà al Colosseo per la Via Crucis: sono stati previsti sei percorsi alternativi e numerose vie di fuga, con cui le forze dell’ ordine intendono tutelare la sicurezza del Pontefice e delle altre autorità ecclesiastiche, oltre quella delle migliaia di fedeli che invadono la Capitale in occasione dei 5 giorni in cui si svolgeranno le “Celebrazioni Eucaristiche nel Periodo Pasquale presso la Basilica Vaticana e in Piazza San Pietro”.

Da qualche anno – sottolinea sempre Il Tempo – “il Vaticano e Bergoglio sono nel mirino degli jihadisti di Abu Bakr al-Baghdadi“. Sorvegliati speciali a causa delle innumerevoli minacce arrivate attraverso la propaganda portata avanti sul web e non solo. Foto, appelli ai lupi solitarie video. Il messaggio è sempre lo stesso: “Conquisteremo Roma”. Su Twitter, da tempo, circolano decine di post e immagini con riferimenti al nostro Paese.

L’apparato di sicurezza, dunque, è massiccio: cecchini, artificieri, unità cinofile, agenti a cavallo, militari, carabinieri, Digos, Squadra Mobile, Polizia scientifica, cineoperatori e chi più ne ha più ne metta.