Il ritorno del goblin Styx

–Maurizio Di Gioia– Tutto ha avuto inizio quando uscì Of Orcs and Men, titolo in cui il giocatore doveva gestire un orco e un goblin attraverso un ambiente ostile; il primo era particolarmente efficace nei combattimenti, il secondo nello sgattaiolare tra ombre e passaggi angusti. Con il passare del tempo il piccolo mostriciattolo ha avuto modo di essere protagonista di un capitolo dedicato interamente a lui, Master of Shadows, a cui ha fatto seguito il recente Styx: Shards of Darkness, videogioco appartenente al genere stealth dove silenziosità e furtività la fanno da padrona in termini assoluti.

Styx è un ladro estremamente quotato e tanto abile da poter superare facilmente le linee nemiche. Vive in una società in cui i goblin sono considerati feccia in sovrannumero da eliminare senza troppe remore. A seguito di un furto che gli viene commissionato, il malcapitato si ritrova invischiato in una vicenda sempre più complicata quanto ben articolata, dando vita a una trama convincente e non banale. Con il proseguire dell’avventura, le abilità di Styx andranno migliorando e sviluppandosi, offrendo un ventaglio di scelta d’azione sempre più ampio.

Essendo Shards of Darkness un titolo di natura stealth il combattimento non è particolarmente sviluppato e l’approccio diretto con relativa carica a testa bassa non è mai la soluzione ideale se si vuole evitare di fare una brutta fine. Muoversi tra le ombre, sfruttare il buio e gli oggetti sparsi lungo il percorso, non far scattare gli allarmi, uccidere di nascosto le guardie per poi sbarazzarsi del corpo sono tutte azioni essenziali nell’ardua impresa di riportare a casa sana e salva la pellaccia di Styx.

Il reparto grafico del videogioco è piacevole con una meritata nota di pregio per la gestione delle luci e delle ombre, aspetto di notevole importanza in uno stealth. Molto curato è il game design, con delle mappe che risultano essere ben dettagliate e articolate, dove l’esplorazione è l’opzione migliore per trovare il percorso più adatto per adempiere al proprio compito nonché per riuscire a portare a termine anche gli obiettivi secondari e recuperare oggetti utili per la creazione di strumenti ausiliari. I livelli sono sviluppati sia in orizzontale che in verticale, offrendo una serie di strade alternative ben studiate e che mostrano una cura e un’attenzione nel loro sviluppo non indifferente. Il reparto audio non offre il supporto di un doppiaggio italiano, ma per seguire al meglio l’interessante trama ci sono i sottotitoli.

L’intelligenza artificiale mostra alti e bassi: da una parte può essere facilmente ingannata con alcune accortezze tattiche, dall’altra invece compie certe iniziative che riescono a spiazzare il giocatore rovinandogli il piano attentamente elaborato. In ogni caso il numero di guardie rende tutto molto più complicato, così come la reciproca copertura visiva permette loro di spalleggiarsi con maggior facilità. Il gioco offre una modalità cooperativa che rimane però un’esperienza ludica secondaria.

Piccola chicca è il carattere di Styx: ogni volta che morirà opterà per canzonare un po’ il giocatore con un atteggiamento di strafottenza che potrebbe spingere il giocatore a compiere mosse azzardate quanto fatali per il semplice gusto di sentire cosa il goblin abbia da dire.

Titolo: Styx – Shards of Darkness

Distributore: Halifax